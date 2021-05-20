РИАМО - 20 мая. Вечером в четверг на дорогах Москвы образовались пробки в 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Серьезные проблемы с движением наблюдаются на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце. Кроме того, заторы образовались в районе станций метро «Полянка», «Серпуховская», «Арбатская», «Китай-город» и «Таганская».

В настоящее время перегружены транспортом улицы Солянка, Марксистская, Сретенка, 2-я Брестская и другие.

Кроме того, пробки наблюдаются на Москворецкой, Овчинниковской и Краснохолмской набережных.

Московские дороги освободятся от пробок после 21 часа.