РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшего 3 мая в Люберцах 55-летнего Виктора Ковалева, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Пропал Ковалев Виктор Павлович, 55 лет, город Люберцы. С 3 мая его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего составляет 165 см, он нормального телосложения, волосы русые, глаза серые. Был одет в синюю куртку, светло-коричневую кофту, синие джинсы и синие кроссовки. С собой была большая клетчатая сумка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.