РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 мая. Стоки ливневой канализации прочистили от засоров в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации округа.

В единую городскую диспетчерскую службу по проблемам ЖКХ в Котельниках обратились жители дома №19 по улице Кузьминской по вопросу устранения засора ливнестоков.

Для решения поставленной задачи на объект выехали специалисты водопроводно-канализационной службы МУЖКП «Котельники», которые незамедлительно приступили к прочистке дождеприемников в указанной локации. В результате выполненных мероприятий колодцы ливневой канализации освободили от фрагментов асфальтового покрытия, работа ливнестоков полностью восстановлена.