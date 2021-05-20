РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мая. В преддверии Международного дня защиты детей, который отмечают 1 июня, в МФЦ городского округа Мытищи проводят благотворительную акцию «Подари улыбку детям», сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ горокруга.

С 18 мая стартовал сбор небольших, но приятных сюрпризов для детей из Мытищинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Преображение». К участию приглашаются все неравнодушные люди.

Достаточно принести в один из филиалов МФЦ в Мытищах на улице Карла Маркса или на улице Мира на стойку администратора что-то из списка: альбомы для рисования, бумага; раскраски; цветная бумага, цветной картон для подделок; карандаши цветные, простые, ластики; фломастеры; краски (гуашь, акварель, пальчиковые), кисточки; пластилин, доски для лепки; тесто для лепки; линейки, точилки, канцелярский клей, трафареты; цветные мелки; художественные книги, развивающие книги, детские энциклопедии; пазлы, небольшие конструкторы, развивающие игрушки (пластик, дерево).

По действующим правилам предметы должны быть новыми. Стоимость не оговаривается, ребятам нужны элементарные вещи без пафосных этикеток, а производители приветствуются российские, чтобы предметы были безопасны. Вещи и одежда не принимаются, по этому вопросу следует связываться с центром напрямую. Будет представлен полный фотоотчет о сборе и вручении помощи детям в их праздник.

Сроки сбора: с 18 по 27 мая. Адреса филиалов: улица Карла Маркса, дом 4; улица Мира, стр. 32/2 (ТЦ 4 Daily). По всем вопросам по данной акции можно обратиться к администратору на стойке в любом из указанных филиалов.