РИАМО - 20 мая. Во Дворце спорта в Егорьевске 21 мая состоится четвертый форум «Подмосковье. Здоровье», на него приглашаются жители Егорьевска, Воскресенска и Луховиц, сообщили РИАМО в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Подобные форумы проводятся с начала года. Они инициированы Общественной палатой Московской области при поддержке Главного управления социальных коммуникаций региона и министерства здравоохранения Подмосковья.

В Егорьевске активные жители встретятся с министром здравоохранения Московской области Светланой Стригунковой, представителями Общественной палаты региона, главами администраций, руководителями медучреждений.

Участники обсудят работу больниц и поликлиник в городских округах, оказание скорой медицинской и стационарной помощи, получение льготных лекарств и другие темы. Около 100 жителей присоединяются к форуму через онлайн-платформу Zoom.

Всего в Подмосковье на этот год запланировано проведение 20 форумов, направленных на развитие здравоохранения территорий. Первые три уже прошли в Коломне, Волоколамске и Клину.

Так, в Волоколамске удалось поставить точку в истории, которую не могли решить 20 лет. Администрация выкупит недостроенное частное здание, примыкающее к родильному дому, и отремонтирует его. Также будет сформирована программа по строительству ФАПов в округе, приобретены аппараты МРТ и оборудование для гемодиализа.

На форуме в Клину рассмотрели вопрос замены водоподготовки в бассейне реабилитационного отделения городской больницы, в скором будущем отделение восстановит свою работу. Также началась подготовка документов на замену лифтов в детской больнице.

Следующий форум «Подмосковье. Здоровье» пройдет 28 мая в Кашире.