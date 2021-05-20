РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Сотрудники ГИБДД совместно с управлением образованием администрации Люберец стали инициаторами проведения городского урока по правилам дорожного движения в автогородке. Об этом сообщает служба пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Инспекторы ГИБДД провели акцию «Безопасность на колесах» в детском автогородке, участниками которой стали учащиеся начальных классов. Целью мероприятия стало формирование у несовершеннолетних велосипедистов безопасной модели поведения на дорогах.

Основной темой мероприятия стали правила безопасного использования средств индивидуальной мобильности и велотранспорта. Инспектор напомнил учащимся о местах, безопасных для катания на велосипедах, и современных средствах передвижения. Также он коснулся необходимости использования защитной экипировки и того, что при переходе проезжей части важно спешиться, взять устройство в руки и перейти дорогу по пешеходному переходу.

Каждый ученик, принявший участие в акции, получил памятку с рекомендациями по безопасному участию в дорожном движении.