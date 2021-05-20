РИАМО - 20 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что все хотят от нашей страны периодически «что-то откусить», но Россия «зубы выбьет всем, чтоб не могли кусаться», передает Федеральное агентство новостей.

Путин в четверг выступил на заседании оргкомитета «Победа». Российский лидер отметил, что некоторые страны отваживаются публично утверждать, что богатства Сибири якобы несправедливо принадлежат только одной стране мира. По его словам, слышать такие высказывания странно.

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться», – подчеркнул президент.

Глава государства в ходе выступления также отметил проблему искажения роли Красной армии в победе над нацизмом.

Путин подчеркнул, что попытки переписать историю недопустимы, и призвал новое поколение ответственно подойти к сохранению памяти о подвиге своих предков.