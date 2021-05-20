РИАМО - 20 мая. В Коломне полностью потушили пожар по адресу Канатный проезд, дом 1, открытое горение ликвидировали в 17:15, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Согласно данным открытых источников, по этому находится нефтебаза.

Сообщение о пожаре на нефтебазе поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 16:35. В 16:40 РТП-1 объявил ранг пожара №3, после в 17:00 ранг был понижен до №2. Уже в 17:06 пожар был локализован на площади 50 кв. м.

К тушению возгорания привлекли 73 человека и 20 единиц техники, среди которых 37 человек и десять единиц техники от МЧС.