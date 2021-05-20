РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. В Люберецкую областную больницу доставили вакцины от коронавируса - «ГамКовидВак», «КовиВак» и «ЭпиВакКорону» - всего 3,5 тыс. доз, сообщает пресс-служба администрации округа.

На днях от Минздрава Московской области в ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» поступили следующие вакцины: «ГамКовидВак» (Спутник V) – 1,5 тыс. доз, «КовиВак» – 600 доз и «ЭпиВакКорона» - 1,4 тыс. доз. Все они в равной степени распределены между поликлиническими отделениями городского округа.

В Люберецкой областной больнице напомнили о важности вакцинации от коронавирусной инфекции, особенно для пожилых людей.

На сегодня в Люберцах привились от коронавируса свыше 41 тыс. жителей.