РИАМО - 20 мая. Взрывотехники обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, который нашли в Дмитровском городском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Боеприпас нашли в селе Ольгово во время земляных работ на этой неделе. Специалисты установили, что это 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ.

В тот же день его решили ликвидировать.

«Спасатели перевезли опасную находку в специальном контейнере на полигон и уничтожили, согласно инструкции», – сказал заместитель начальника поисково-спасательного отряда №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» Олег Совенков.