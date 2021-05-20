РИАМО - 20 мая. На столичной дорожной сети вечером в четверг образовались пробки в 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Перегружены МКАД, ТТК и Садовое кольцо. Также пробки зафиксированы на Северо-Западной хорде, проспекте Мира, Ботанической улице, Нахимовском проспекте, улице Обручева и других.

В центре столицы пробки образовались на Большом Каменном мосту, 1-м Кадашевском переулке, улице Ильинке, Новой площади, Тверском бульваре, Валовой улице, Большой Полянке и других.

К 19:00 в столице пробки могут достигнуть 9 баллов. Свободными дороги Москвы станут после 21:00.