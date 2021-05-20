РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Четыре медали завоевали юные спортсмены из городского округа Люберцы на турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Люберецкая команда бойцовского клуба FIGHT CLUB GROUND AND POUND приняла участие в турнире по бразильскому джиу-джитсу. Юные спортсмены успешно выступили и завоевали четыре медали различного достоинства. У Максима Муштука и Армена Амояна – первое место, у Тиграна Амиряна – второе, у Павла Благодатова – третье.

В спорткомитете поздравили юных спортсменов и их тренера Севака Авагяна с победой и пожелали новых достижений.