РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Городской округ Подольск опустился со второго на третье место по численности населения среди муниципальных образований Московской области, сообщил глава округа Николай Пестов.

В концертном зале администрации округа Пестов выступил с отчетом по итогам социально-экономического развития Подольска в 2020 году. Пестов отметил, что численность населения городского округа составляет 332,8 тыс человек. Муниципалитет располагается на площади 33,9 га.

«Городской округ Подольск занимает третье место по численности населения в Московской области, в 2019 году были вторыми. Нас обошел Одинцовский городской округ на 465 человек, но, надеюсь, мы в этом году поправим ситуацию», - сказал Пестов.

Первым по численности населения муниципалитетом является Балашиха.

В настоящее время Подольск входит в пятерку сильнейших муниципалитетов по ряду значимых социально-экономических показателей: второй в регионе по численности работающих на крупных и средних предприятиях; третий по численности населения; четвертый по объему выпуска промышленной продукции.

В Подольске выпукают более 4% объема промышленной продукции всей Московской области. Основным доходом большинства жителей округа является заработная плата. Налог на доход физических лиц - главный в структуре поступления в муниципальный бюджет. В 2020 году он составил более 16 млрд рублей.

Подольск продолжает оставаться городом-донором для бюджетной системы РФ. В 2020 году поступления во все уровни бюджетов превысили 51 млрд рублей. По сравнению с предыдущим налоговым периодом рост составил 8,8%, а это плюс 1,5 млрд рублей в федеральный, 1,9 млрд рублей - в областной и 776 млн рублей - в муниципальный бюджеты. 10 млрд рублей вернулись в 2020 году в город в виде безвозмездных поступлении из бюджета Московской области. За пять лет рост налоговых и неналоговых доходов бюджета округа составил почти 45%.

В 2020 году в Подольске зарегистрировались еще 1015 организаций и осбособленных подразделений.