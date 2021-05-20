РИАМО - 20 мая. Сбер разработал систему, позволяющую сельхозпроизводителям России получить государственную поддержку в электронном виде, данная система будет доступна для АПК на национальной платформе цифрового сельского хозяйства, сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе стратегической сессии по искусственному интеллекту для министерства сельского хозяйства России, которую организовал Сбер.

«179 дней уходило раньше на получение субсидии. Сейчас - три дня», - сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, обращаясь к министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву.

По словам Германа Грефа, это стало возможно благодаря созданным Сбером технологиям, которые интегрируются в систему.

«Возможность получения господдержки и подачи отчетности в электронном виде — думаю, что для людей, для наших аграриев это один из самых ожидаемых, самых востребованных проектов. В настоящее время получателям господдержки приходится собирать бумажные документы через госучреждения. <...> На кардинальные изменения рассчитываем за счет внедрения системы господдержки агропромышленных комплексов (АПК). Ее разработка уже завершена. Система обеспечит аграриев комплексным набором услуг, прежде всего, предоставлением господдержки в цифровом виде», - отметил Патрушев.

Данная система будет доступна для АПК на национальной платформе цифрового сельского хозяйства, которую введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году.

«Она будет отвечать всем ключевым запросам и обеспечит комфортное взаимодействием между участниками аграрного рынка. По сути, платформа объединит запросы и данные информационных систем, сделав эту информацию доступной для всех, кому она интересна, в первую очередь, конечно, для сельхозтоваропроизводителей», - подчеркнул министр.

Как отметил Герман Греф, внутри платформы будет большое количество инструментов, в том числе и искусственный интеллект.

«Это второе направление нашего приоритета во взаимодействии с правительством - создание удобных простых инструментов для того, чтобы этими инструментами мог пользоваться кто угодно, необязательно очень глубокие специалисты, но даже предприниматели, которые никогда не имели ранее дела со сложными системами искусственного интеллекта», - рассказал Герман Греф.

При этом искусственный интеллект все еще приписывают к экспериментам. По словам президента компании, в рамках отдельных хозяйств и регионов он помогает привести к повышению производительности труда, к резкому снижению потерь, улучшению безопасности и не только.

В качестве примера улучшения безопасности с помощью ИИ Греф привел самоуправляемый комбайн: в нем достаточно нажать кнопку, выставить настройку, и машина делает всю работу сама.

«Но, если говорить о самоуправляемых машинах, они пока исчисляются сотнями. В этом году они уже будут исчисляться тысячами. А сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы порядка 80% машин, тракторов, комбайнов России были снабжены самоуправляемостью, техническим зрением и так далее», - заключил Герман Греф.

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