РИАМО - 20 мая. Возведение дома по программе реновации началось в столичном районе Коптево на проезде Черепановых, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Жилой комплекс будет состоять из трех односекционных корпусов, возводимых по индивидуальному проекту. Также в ЖК предусмотрена подземная одноуровневая автостоянка.

В здании разместят 482 квартиры. Их общая площадь – более 27 тыс. «квадратов».

Для маломобильных людей оборудуют две специальные квартиры. В пожаробезопасных зонах и санузлах таких квартир предусмотрена установка переговорных устройств для связи с диспетчером.

На первом этаже разместят объекты социнфраструктуры. В вестибюле жилой части разместятся: колясочная, комната консьержа с санитарным узлом, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Около 3 млн кв м жилья по реновации находится в активной фазе строительства в Москве>>