РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 мая. Участники клуба «Активное долголетие» в подмосконых Котельниках на занятии освоили приложение TikTok, сообщает пресс-служба администрации округа.

В библиотеке ДК «Белая Дача» регулярно проходят занятия по компьютерной грамотности для участников клуба «Активное долголетие».

На очередном занятии в рамках данного проекта участников клуба познакомили с популярным приложением TikTok и основными функциями Microsoft Excel.