РИАМО - 20 мая. В 2021 году в Павловском Посаде построят школу на 1,1 тыс. мест, отремонтируют свыше 300 подъездов, переселят более 50 человек из аварийных домов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе округа Денису Семенову строго контролировать сроки выполнения работ. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Вы с декабря возглавляете Павловский Посад, мы видим позитивные изменения. Стратегическая задача - чтобы округ радовал глаз, было комфортно. И самое главное - то, о чем я говорил в своем обращении, – чтобы люди чувствовали перемены. Прошу вас обращать особое внимание на благоустройство, чистоту, порядок. Своевременно отрабатывайте ключевые запросы, можете рассчитывать на нашу поддержку», - сказал Воробьев.

До конца года в городском округе планируют ввести в эксплуатацию школу - ее строят в рамках президентского проекта. Она позволит ликвидировать вторую смену в Павловском Посаде.

«Важно держать высокий темп строительства, чтобы школа была сдана вовремя. Если есть какие-то промедления, сбои, прошу вас реагировать жестко и незамедлительно», - подчеркнул губернатор.

В Павловском Посаде отремонтируют 321 подъезд - порядка 13,5 тыс. жителей будут жить в более комфортных условиях.

Семенов рассказал, что в июне из аварийных домов переселят 53 жителя. Для этого построен трехэтажный жилой дом в поселке Большие Дворы.

«Благодаря закону, который инициировал президент, мы реализуем большую программу по реновации. Наша задача - не только аварийное жилье расселять, но и ветхие дома», - добавил Воробьев.

В этом году в Павловском Посаде отремонтируют более 17 км дорог – в 2,5 раза больше чем год назад. А в следующем году - участок протяженностью 4,4 км в деревне Ковригино. Об этом просили жители.

«Это самый большой загородный населенный пункт в нашем округе, там порядка 300 домовладений и 7 СНТ, в которых живут 1,5-2 тыс. человек. Данная региональная дорога покрыта щебнем, важно ее отремонтировать. Ваше решение о включении дороги в госпрограмму поможет решить эту задачу», - отметил Семенов.

Глава также доложил, что к июню завершится капремонт кардиологического отделения и реанимации ЦРБ, летом – благоустройство прилегающей территории. В перспективе – капремонт гинекологического и родильного отделений медучреждения.