РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Во время рейда по проверке работоспособности терминалов оплаты в общественном транспорте городского округа Люберцы выявили нарушения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники управления транспорта и организации дорожного движения администрации Люберец совместно с представителями Административно-пассажирской инспекции и народной дружиной провели рейд.

«Во время рейда проверили наличие и работоспособность терминального оборудования и специальных обязательных стикеров в маршрутных транспортных средствах городского округа Люберцы. Выявлено два нарушения, которые были устранены на месте», - сказал заместитель главы администрации муниципалитета Николай Покацкий.