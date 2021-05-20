РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Инспекторы ГИБДД городского округа Люберцы в рамках донорской акции сдали более 7 л крови, сообщает пресс-служба администрации округа.

На базе ГИБДД-МРЭО в поселке Малаховка Люберецкая областная больница провела донорскую акцию.

Отложив на время привычные обязанности, коллектив ГИБДД Люберец поддержал совместную акцию как составляющую здорового образа жизни. Своим личным примером они показали, что каждый человек при желании может помочь другому. В акции поучаствовали 17 человек, они сдали более 7 л донорской крови.

Сотрудники подразделения приняли эстафету от АО «Люберецкие тепловые сети».

Любой желающий при отсутствии противопоказаний может сдать цельную кровь. Более подробную информацию можно узнать на станции переливания крови Люберецкой областной больницы, расположенной по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №64, или по телефону: 8(495)503-72-27.