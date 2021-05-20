РИАМО - 20 мая. Зрителями всероссийского урока «Знаменосцы Победы» 21 мая станут школьники, студенты и кадеты из всех регионов России, в том числе из Подмосковья, занятие начнется в 14:00, сообщили РИАМО в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Онлайн-трансляция будет вестись из студии в Смоленске. На прямой линии будут студии в Подмосковье, Москве, Махачкале, Уфе, Брянске, Туле, Санкт-Петербурге и Красноярске.

Подмосковная площадка будет находиться в Краснознаменске – военном городке, который образовался во время Великой Отечественной войны как пеленгаторная база для полетов дальней авиации в немецкий тыл.

Школьники смогут увидеть кадры хроники ВОВ, видеоматериалы о мужестве потомков героев, подхвативших Знамя Победы.

Урок пройдет в рамках международного медиапроекта «Свидание с Россией».

Проект «Знаменосцы Победы» общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» раскрывает имена героев, входивших в разные штурмовые и разведывательные группы, которые с 30 апреля по 2 мая 1945 года водружали Знамя Победы над Рейхстагом.

Известных и неизвестных, погибших и выживших, удостоенных высоких государственных наград и оставшихся в стороне от народной славы, ставших Бессмертным полком на все времена.