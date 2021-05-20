РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мая. В лицее №15 городского округа Мытищи комиссия с представителями Главного управления региональной безопасности Московской области провела проверку на предмет соблюдения всех мер безопасности, нарушений не выявлено, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мытищинский лицей оснащен видеокамерами внутри и снаружи здания, защитными автоматическими замками, по периметру здание огорожено забором, допуск на территорию – только по видеозвонку на пост охраны. В фойе установлены турникет и считыватель. В лицее осуществляется круглосуточное наблюдение в реальном времени, цифровая запись поступает на пост охраны, видео хранится 30 дней.

«Посмотрели состояние технической оснащенности и соответствие требованиям данной категории объектов, организацию пропускного режима, работу службы охраны, наличие и актуальность служебной документации. Проверили работоспособность тревожных кнопок, элементов сигнализации. Все работает, система соответствует требованиям, порядок действий охраны соблюдается, охранник свои обязанности знает четко», - сказал заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Александр Зайцев.

Он добавил, что по поручению губернатора совместно с представителями муниципалитета проверяются все школы и детские сады. По словам Зайцева, в течение недели будет четкое понимание, чего не хватает, на что стоит обратить внимание прежде всего, какие мероприятия в летний период провести, чтобы к 1 сентября дети пришли в школы, которые защищены от возможных несанкционированных проникновений.

По итогам рейда нареканий и нарушений по системе безопасности комиссия не выявила.