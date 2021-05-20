РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. В преддверии летних каникул и Дня защиты детей энергетики филиала «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети» (ЮЭС) провели очередные онлайн-уроки по электробезопасности в рамках акции «Доброе электричество – детям», в них поучаствовали школьники Люберец. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Благодаря участию в организации мероприятия руководства и сотрудников управления образованием администрации Люберец 1,6 тыс. ребят из 80 классов смогли вместе с энергетиками повторить азы безопасного обращения с электроприборами дома и правила поведения вблизи энергообъектов на улице.

В начале каждого из уроков для двух параллелей классов главный специалист отдела охраны труда ЮЭС Юлия Чернышова познакомила школьников с понятием электричества, рассказала о его производстве за счет движения воды, переработки топлива, движения ветра и расщепления атома. Она подчеркнула, что представить себе жизнь без электричества современный человек уже не может, но для того, чтобы электричество было безопасным и «добрым» к человеку, необходимо соблюдать правила электробезопасности.

Чернышова подробно разъяснила детям эти правила, сопроводив их показательными примерами. Она продемонстрировала знаки, размещаемые на энергообъектах и предупреждающие об опасности.

Особое внимание специалист обратила на недопустимость таких занятий, как рыбная ловля, запуск воздушного змея, разжигание костров, съемки селфи вблизи электроустановок и в охранных зонах линий электропередачи.

Завершая уроки, Чернышова призвала школьников быть внимательными и осторожными, а также найти время на отдыхе и повторить самостоятельно вместе с ровесниками правила электробезопасности на сайте компании «Россети Московский регион» в разделе «Доброе электричество – детям».