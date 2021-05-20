РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мая. Лучших спортсменов Мытищ по итогам 2020 года наградили сертификатами на получение стипендии главы городского округа Виктора Азарова, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» состоялась церемония награждения лучших спортсменов городского округа по итогам спортивного сезона 2020-2021 годов.
В рамках мероприятия спортсменам также вручили удостоверения о награждении знаком отличия ВФСК ГТО.
Мытищинцы ведут активный образ жизни, с каждым годом число регулярно занимающихся спортом увеличивается. На территории округа проводятся физкультурно-спортивные мероприятия различного уровня.
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