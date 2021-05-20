«Ежегодно встречаемся для того, чтобы лучшим из лучших вручить эти сертификаты. Я не понаслышке знаю, как непросто быть в спорте - ежедневные тренировки, победы и поражения, но все достойно с этим справились и достойно представляли городской округ Мытищи, Московскую область, Российскую Федерацию на соревнованиях различного уровня», - сказала начальник управления по физической культуре и спорту администрации округа Юлия Бакурова.