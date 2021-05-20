РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 мая. В подмосковном Домодедове отменили велопарад, сообщается в группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие планировалось провести 22 мая.

Велопарад должен был пройти по улицам города.