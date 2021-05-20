РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 мая. В подмосковном Домодедове отменили велопарад, сообщается в группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие планировалось провести 22 мая.
Велопарад должен был пройти по улицам города.
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РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 мая. В подмосковном Домодедове отменили велопарад, сообщается в группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие планировалось провести 22 мая.
Велопарад должен был пройти по улицам города.
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