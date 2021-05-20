РИАМО - 20 мая. Два новых поезда «Москва-2020» сразу после обкатки и проверки запустили на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях Московского метрополитена в один день, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Теперь на Кольцевой линии ходит 31 такой состав, а на Калужско-Рижской – 30. Они обеспечены системой обеззараживания воздуха, расширенными дверями и межвагонными переходами. Сейчас «Москва-2020» – лучшие поезда в столичном метро.
Заммэра добавил, что в перспективе и по Большой кольцевой линии поедут новые поезда.
Дизайн составов «Москва-2020» отметили международной премией Red Dot Award: Product Design 2021.
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