РИАМО - 20 мая. Два новых поезда «Москва-2020» сразу после обкатки и проверки запустили на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях Московского метрополитена в один день, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Теперь на Кольцевой линии ходит 31 такой состав, а на Калужско-Рижской – 30. Они обеспечены системой обеззараживания воздуха, расширенными дверями и межвагонными переходами. Сейчас «Москва-2020» – лучшие поезда в столичном метро.

«До конца года запустим в мосметро еще 28 таких поездов. При этом парк вагонов на Кольцевой будет полностью обновлен», – сказал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Заммэра добавил, что в перспективе и по Большой кольцевой линии поедут новые поезда.

Дизайн составов «Москва-2020» отметили международной премией Red Dot Award: Product Design 2021.

Как выглядит новый поезд «Москва‑2020»>>