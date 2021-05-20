РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Сотрудники ГИБДД Подольска рассказали детям правила дорожного движения с использованием автогородков, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках Шестой глобальной недели безопасности дорожного движения, а также социального раунда «Безопасная мобильность» на базе центра дополнительного образования «Контакт» микрорайона Климовск и школы №31 были проведены мероприятия по изучению правил дорожного движения.

Школьники изучали знаки, расположенные на территории автогородков, старались быстро и точно отвечать на все тематические вопросы инспекторов и педагогов, знакомились с распространенными ошибками и дорожными ловушками. Сотрудники Госавтоинспекции и педагоги разъясняли, как правильно перейти проезжую часть дороги и как справиться со сложной ситуацией.

В завершение мероприятий в учебном классе педагоги и автоинспекторы провели для детей теоретический мини-экзамен по ПДД, закрепив полученные знания. Ребята пообещали быть внимательными и дисциплинированными на дороге.