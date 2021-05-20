РИАМО - 20 мая. Профессор, вице-президент Национальной академии микологии РФ, руководитель Центра глубоких микозов и актиномикоза София Бурова рассказала, что на территории России есть заболеваемость мукормикозом («черная плесень»), но панику этот факт вызывать не должен, пишет Nation News.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Индии произошла вспышка этого заболевания на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом.
Она подчеркнула, что в РФ врачи владеют методами лечения разнообразных плесневых микозов (аспергиллеза, мукормикоза, пенициллиоза и др.). Кроме того, в стране есть необходимые эффективные лекарственные препараты.
«И никакой паники по этом поводу не должно быть», — подчеркнула профессор.
Плесневыми микозами, также, как и другими системными грибковыми заболеваниями, преимущественно страдают люди с иммунодефицитом из-за ВИЧ-инфекции, гематологических и онкозаболеваний в реанимационных и трансплантационных отделениях.
«Что касается «черной плесени», то она комфортно себя чувствует в среднем ухе и в придаточных пазухах носа, вызывая отомикозы (воспаление среднего уха) и аспергилезные синуситы (гаймориты, фронтиты). Грибы из семейства мукоровых, подчеркну, только при определенных условиях могут вызывать поражение легких, глаз, ЛОР-органов, головного мозга, а при диссеминации в кровь — сепсис», — добавила Бурова.
Эксперт подчеркнула, что мукормикоз — крайне редкое заболевание и для возникновения вспышки и опасности заболеть при развитом уровне здравоохранения в России нет для мукормикоза благоприятных условий.
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