РИАМО - 20 мая. Профессор, вице-президент Национальной академии микологии РФ, руководитель Центра глубоких микозов и актиномикоза София Бурова рассказала, что на территории России есть заболеваемость мукормикозом («черная плесень»), но панику этот факт вызывать не должен, пишет Nation News.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Индии произошла вспышка этого заболевания на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом.

«Следует сказать, что заболеваемость аспергиллезом, в том числе и вызываемая Aspergillus niger («черной плесенью»), всегда была, есть и будет на территории РФ, как и в Европе, США и других странах. Аспергиллез среди всех грибковых инфекций внутренних органов составляет около 15%. На первом месте, кстати, – кандидоз, и первенство здесь за возбудителем Candida albicans. А мукормикоз — это крайне редкое заболевание и встречается преимущественно только в «группах риска», — отметила Бурова.

Она подчеркнула, что в РФ врачи владеют методами лечения разнообразных плесневых микозов (аспергиллеза, мукормикоза, пенициллиоза и др.). Кроме того, в стране есть необходимые эффективные лекарственные препараты.

«И никакой паники по этом поводу не должно быть», — подчеркнула профессор.

Плесневыми микозами, также, как и другими системными грибковыми заболеваниями, преимущественно страдают люди с иммунодефицитом из-за ВИЧ-инфекции, гематологических и онкозаболеваний в реанимационных и трансплантационных отделениях.

«Что касается «черной плесени», то она комфортно себя чувствует в среднем ухе и в придаточных пазухах носа, вызывая отомикозы (воспаление среднего уха) и аспергилезные синуситы (гаймориты, фронтиты). Грибы из семейства мукоровых, подчеркну, только при определенных условиях могут вызывать поражение легких, глаз, ЛОР-органов, головного мозга, а при диссеминации в кровь — сепсис», — добавила Бурова.

Эксперт подчеркнула, что мукормикоз — крайне редкое заболевание и для возникновения вспышки и опасности заболеть при развитом уровне здравоохранения в России нет для мукормикоза благоприятных условий.

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