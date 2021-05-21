Штраф за сбор грибов и ягод: могут ли наказать и за что именно

Для себя и семьи — можно
По словам экспертов, штраф за сбор грибов или ягод для личного употребления в большинстве случаев россиянам не грозит.
В статье 11 Лесного кодекса РФ, а также в инструкции Рослесхоза от 23.12.1993 «Основные положения по осуществлению побочных лесных пользований в лесах Российской Федерации» сказано, что граждане имеют право свободно и бесплатно находиться в лесах и для собственных нужд собирать и заготавливать дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы и так далее, а также недревесные ресурсы (например, валежник). При этом не важно, сколько именно ягод или грибов вы набрали, конкретная цифра не оговаривается, утверждает Анастасия Стадник, руководитель юридической компании Law Keys.
Однако существует ряд ситуаций, в которых все-таки можно получить штраф.
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Какие грибы, ягоды и растения собирать нельзя
Во-первых, нельзя собирать и заготавливать грибы и растения, внесенные в Красную книгу РФ, в Красные книги субъектов РФ.
Например, в Красную книгу России занесены перечный гриб рубиновый (Rubinoboletus rubinus), боровик красно-желтый (Boletus rhodoxanthus), женьшень обыкновенный (Panax ginseng). Их нельзя собирать нигде на территории нашей страны. Бывает и такое, что растение внесено в Красную книгу одного региона, но не считается редким в другом. Так дело обстоит с клюквой болотной: в Москве она внесена в Красную книгу, а вот в Московской области ее собирать можно.
По словам Оксаны Васильевой, к.ю.н., доцента Департамента правого регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, за сбор пищевых лесных ресурсов, занесенных в Красную книгу России или субъекта РФ, штраф составит от 500 до 1000 рублей с конфискацией орудий добычи и самого продукта (пункт 3 статьи 8.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП).
Так как регионы могут создавать свои законодательные акты в сферах административных правонарушений и регулирования пользования лесом, нарушителя могут привлечь к ответственности и по региональному КоАПу. Например, по КоАПе Московской области за незаконный сбор растений, внесенных в подмосковную Красную книгу, штраф для граждан может составить от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Если же вы сорвали растение, занесенное в Красную книгу России, то ответственность будет наступать по КоАПу РФ.
Во-вторых, нельзя собирать грибы и растения, которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Из растений и грибов, содержащих наркотические или психотропные вещества, можно выделить грибы любого вида, содержащие псилоцибин или псилоцин (например, полуланцетовидную псилоцибе, произрастающую в России), эфедру (Éphedra), мимозу хостилис (Mimosa tenuiflora), шалфей предсказателей (Salvia divinorum) (впрочем, последние растения едва ли можно встретить в подмосковном лесу) и другие. Полный перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 № 934.
Незаконные приобретение, хранение и перевозку растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (то есть сбор растений или грибов, признанных наркотическими), регулирует статья 6.16.1 КоАП РФ. Штраф в таком случае составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, можно даже попасть под административный арест на срок до 15 суток.
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Где нельзя собирать грибы и ягоды
Согласно законодательству, пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий и некоторых других. Это может быть сделано в интересах пожарной безопасности, ведения орехопромыслового, лесоплодового или лесосеменного хозяйства, а также в лесах заповедников, национальных и природных парков и на других особо охраняемых территориях. За сбор ягод и грибов в таких лесах штраф составляет от 500 до 1000 рублей (статья 8.26 КоАП РФ).
Анастасия Стадник отмечает, что Лесной кодекс РФ запрещает ограничивать доступ на лесные участки, предоставленные в пользование третьим лицам. Даже если участок леса арендован, это не значит, что там можно поставить забор и запретить собирать грибы и ягоды. Так что, если сосед возвел забор в лесу, штраф грозит уже ему — по статье 7.9 КоАП РФ, за самовольное занятие лесных участков или их использование без специальных разрешений. Размер штрафа для граждан составляет от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
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Если решили продать собранное
Шумиха в СМИ из-за якобы необходимости арендовать участок леса для сбора ягод и грибов связана с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 июля 2020 г. № 494 «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений». В силу документ вступил еще 1 января 2021 года, говорит юрист Сергей Голованов, но касается он только тех, кто собрался торговать добытыми в лесу продуктами.
Таким образом, если вы решили заработать, продав пару килограммов подберезовиков или черники — по закону сначала нужно получать разрешительные документы и только после этого, с соблюдением всех норм, заниматься бизнесом.
Согласно приказу, граждане, которые собирают пищевые ресурсы не только для себя и своей семьи, должны заключать договор аренды лесного участка и отчитываться о его освоении.
Если договора нет, имеет место нарушение Лесного кодекса, которое грозит штрафом от 200 до 500 рублей (статья 8.25 КоАП РФ). Помимо этого, могут выписать штраф по статье о незаконной торговле: от 500 до 2000 рублей (по статье 14.1 КоАП РФ) или же от 1500 до 2000 рублей (по статье 14.4 КоАП РФ). Однако, по мнению экспертов, на практике едва ли кто-то будет привлекать к ответственности бабушек, торгующих лесной малиной и лисичками.
«Да и кто и на каком основании будет проверять наличие договора аренды на лесные угодья у продавца грибами на рынке, непонятно», – подытоживает Сергей Голованов.
По словам Оксаны Васильевой, в Государственную Думу РФ действительно поступали предложения ввести налоги на сбор дикорастущих ягод, грибов, орехов в случае сбора их для личных целей. Также было предложено ввести и лицензию на сбор грибов и соответствующие штрафы. Однако на данный момент эти инициативы не были реализованы.
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