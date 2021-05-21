Штраф за сбор грибов и ягод: могут ли наказать и за что именно

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Во-первых, нельзя собирать и заготавливать грибы и растения, внесенные в Красную книгу РФ, в Красные книги субъектов РФ.

Например, в Красную книгу России занесены перечный гриб рубиновый (Rubinoboletus rubinus), боровик красно-желтый (Boletus rhodoxanthus), женьшень обыкновенный (Panax ginseng). Их нельзя собирать нигде на территории нашей страны. Бывает и такое, что растение внесено в Красную книгу одного региона, но не считается редким в другом. Так дело обстоит с клюквой болотной: в Москве она внесена в Красную книгу, а вот в Московской области ее собирать можно.

По словам Оксаны Васильевой, к.ю.н., доцента Департамента правого регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, за сбор пищевых лесных ресурсов, занесенных в Красную книгу России или субъекта РФ, штраф составит от 500 до 1000 рублей с конфискацией орудий добычи и самого продукта (пункт 3 статьи 8.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП).

Так как регионы могут создавать свои законодательные акты в сферах административных правонарушений и регулирования пользования лесом, нарушителя могут привлечь к ответственности и по региональному КоАПу. Например, по КоАПе Московской области за незаконный сбор растений, внесенных в подмосковную Красную книгу, штраф для граждан может составить от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Если же вы сорвали растение, занесенное в Красную книгу России, то ответственность будет наступать по КоАПу РФ.

Во-вторых, нельзя собирать грибы и растения, которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Из растений и грибов, содержащих наркотические или психотропные вещества, можно выделить грибы любого вида, содержащие псилоцибин или псилоцин (например, полуланцетовидную псилоцибе, произрастающую в России), эфедру (Éphedra), мимозу хостилис (Mimosa tenuiflora), шалфей предсказателей (Salvia divinorum) (впрочем, последние растения едва ли можно встретить в подмосковном лесу) и другие. Полный перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 № 934.

Незаконные приобретение, хранение и перевозку растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (то есть сбор растений или грибов, признанных наркотическими), регулирует статья 6.16.1 КоАП РФ. Штраф в таком случае составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, можно даже попасть под административный арест на срок до 15 суток.

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