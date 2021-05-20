РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Депутат Московской областной думы, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Игорь Коханый поблагодарил главу городского округа Люберцы Владимира Ружицкого за эффективную работу и сотрудничество, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

«На минувшей неделе Владимир Ружицкий затронул на своем отчете инициативное бюджетирование, в реализации которого я и мои коллеги-депутаты принимаем непосредственное участие. Рад помочь родному округу в решении любых проблем, готов донести необходимость оперативной поддержки той или иной инициативы до региональной власти. Выражаю слова благодарности главе лично и его команде за эффективное взаимодействие», - сказал Коханый.

Он отметил эффективную работу по повышению доступности медицинских услуг и вакцинации жителей, которая имеет особое значение в условиях пандемии, своевременное проведение работ по ремонту многоквартирных домов, благоустройству территорий, содержанию и созданию новых общественных пространств.