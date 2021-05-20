РИАМО - 20 мая. В четверг днем загруженность дорог Москвы составляет 7 баллов из 10 возможных, к 18:00 пробки достигнут 8 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Самые сильные заторы образовались на Садовом кольце – на северо-западе магистрали произошло два ДТП, значительные затруднения в Таганском районе. Сильные пробки в центре вдоль набережных, на улицах Лубянка, Покровка и Тверской бульвар.

Пробки также есть на Павелецкой набережной, 1-й Тверской-Ямской улице, Николоямской и Люсиновской улицах. На Третьем транспортном кольце сильные пробки по всей магистрали и особенно на пересечении с Волгоградским проспектом.

Также стоят проспект Мира и проспект Вернадского. На МКАД большие заторы на пересечении с Калужским, Киевским, Ленинградским, Дмитровском, Носовихинским, Новорязанским и Каширским шоссе.

Улучшение дорожной ситуации в столице до 6 баллов ожидается не раньше 20:00. Свободными они станут после 21:00.