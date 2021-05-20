РИАМО - 20 мая. Лучший способ предотвратить развитие болезней у человека – это регулярные и своевременные обследования, сообщил главный врач городской клинической больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко.
В столице в четверг проходит первый Московский международный онкологический форум.
Он подчеркнул, что при первых отклонениях в работе организма необходимо обратиться к врачу.
«Например, вы без причины стали пить много воды или стали непонятно почему терять вес. Это очень важный звонок, чтобы обратиться к доктору внеурочно. Идеология, с которой развивается современная медицина — это раннее выявление. Не допускать себя до критического состояния, когда вас ждет стационар, реанимация и неблагоприятный исход», - добавил главврач.
Он отметил, что регулярные обследования - это один из самых важных инструментов для успешного лечения. И он находится, в первую очередь, в руках самого пациента.
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