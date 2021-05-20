РИАМО - 20 мая. Более 1,2 тыс. выпускников девятых и одиннадцатых классов школ подмосковного Реутова отпразднуют праздник последнего звонка 21 мая, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции последние звонки в школах Реутова, как и по всей Московской области, прошли в формате онлайн. В этом году 21 мая попрощаться со школьными годами выпускникам предстоит очно. Родители смогут сопровождать своих детей в этот радостный, но одновременно грустный для них день. Мероприятия будут организованы с соблюдением всех необходимых требований, установленных Роспотребнадзором», – сказал начальник управления образования администрации округа Иван Гетман.

Он отметил, что в 2021 году в Реутове последний звонок отмечают 1 245 выпускников: 409 ребят завершили 11-летнее обучение, а 836 – девятилетнее. Гетман пожелал выпускникам везения на предстоящих экзаменах, которые пройдут с 31 мая по 2 июля.

«Желаю нашим ребятам, чтобы в их жизни были только успех и понимание того, в каком именно направлении предстоит двигаться дальше», – подытожил Гетман.