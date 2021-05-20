РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Почти 100 учащихся школы Люберец торжественно приняли в ряды детской общественной организации «Исток», им повязали галстуки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественное мероприятие прошло в школе №25 имени А.М Черемухина.

«Совместно с депутатами городского округа Люберцы Александром Шлапаком и Оксаной Краминой поучаствовал в торжественном мероприятии детской общественной организации «Исток». В ее ряды приняли 95 учеников, в честь этого ребята получили свои символические галстуки. Искренне поздравляю школьников со вступлением в общественную организацию. Желаю успехов во всех их начинаниях, энергии, добра и благополучия», - сказал заместитель главы муниципалитета Михаил Криворучко.

Он пояснил, что организация была образована в 2012 году директором школы Татьяной Беловоловой и бессменным руководителем «Истока» Людмилой Ермоленко. Основные направления организации - это волонтерская и добровольческая деятельность, работа с ветеранами и старшим поколением, оказание помощи школе и жителям микрорайона.