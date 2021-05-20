РИАМО - 20 мая. Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов приговорен к 16 годам лишения свободы за серию отравлений людей около Чистых прудов в столице, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Обвинительный приговор вынес в четверг Басманный районный суд.

Подсудимый признан виновным в 30 эпизодах разбойного нападения, 10 эпизодах кражи с банковского счета, 6 кражах паспорта и 4 эпизодах мошенничества с электронными средствами оплаты.

Сабанов знакомился с прохожими на улицах в центре Москвы и входил в доверие. После этого злоумышленник приглашал их в безлюдное место, где убеждал выпить жидкость, в которую были добавлены лекарственные вещества, обладающие угнетающим воздействием. Когда жертва приходила в бессознательное состояние, то он ее грабил.

Общая сумма похищенного имущества превышает 1 млн рублей. Всего от действий Сабанова пострадало 30 человек, пять из которых понесли тяжкий вред здоровью.

Отбывать срок Сабанов будет в колонии строгого режима.