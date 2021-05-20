РИАМО - 20 мая. Евгения Есенова признали виновным в нападении на полицейского во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, его приговорили к четырем годам лишения свободы, сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Есенова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Несогласованная акция прошла в мегаполисе 23 января. В ней приняли участие порядка 4 тыс. человек.

В центре города агрессивно настроенные акционисты напали на сотрудников правоохранительных органов и причинили им телесные повреждения. Также одному из представителей власти распылили в лицо газовый баллончик.​

Нескольким задержанным мужчинам вынесли приговоры за нападение на сотрудников правоохранительных органов.