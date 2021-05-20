РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 мая. Глава Котельников Сергей Жигалкин дал поручение по благоустройству детской площадки во дворе одного из домов микрорайона Ковровый, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители микрорайона Ковровый неоднократно обращались к руководству УК со множеством волнующих их вопросов, которые компания не брала во внимание. Поэтому Жигалкин вместе с жителями осмотрел придомовые территории микрорайона.

В частности, жители просили благоустроить детскую площадку во дворе дома №24А, а также починить крыльцо дома №18. Данный вопрос не был решен, сроки выполнения переносились. Жигалкин осмотрел оба объекта и поручил сотрудникам администрации рассмотреть вариант увеличения детской площадки и установки малых архитектурных форм для малышей. Крыльцо Жигалкин поручил починить до 15 июня и отчитаться о проделанной работе.

Также жители микрорайона попросили помощи у главы в высадке зеленых насаждений у дома. Жигалкин поблагодарил жителей за проявленную инициативу в облагораживании микрорайона и дал поручение предоставить им саженцы и необходимый инвентарь.