РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Полицейские Подольска призвали горожан быть бдительными и не сообщать никому реквизиты банковских карт, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках профилактической акции «Будьте бдительны!» сотрудники полиции на одной из улиц округа рассказали прохожим, как сохранить личные сбережения и не стать жертвой мошенников. Стражи правопорядка призвали горожан быть бдительными, никому не сообщать реквизиты своих банковских карт и коды из СМС-сообщений, а также совершать покупки только на проверенных интернет-сайтах и никогда не использовать ссылки, полученные с неизвестных телефонных номеров.

Повышенное внимание полицейские проявили к гражданам преклонного возраста. Им организаторы акции подробно разъяснили алгоритм поведения при столкновении с обманщиками, в том числе рекомендовали записать телефонный номер злоумышленника, чтобы сообщить эту информацию в службу безопасности банка или сотрудникам полиции.

В завершение мероприятия правоохранители вручили памятки о наиболее распространенных видах мошенничества.