РИАМО - 20 мая. Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в 12 городских округах Подмосковья, всего за это время в регионе зафиксировали 727 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая заболевания за сутки не было выявлено в Бронницах, Волоколамском округе, Звездном городке, Клину, Котельниках, Лобне, Лотошине, Молодежном, Протвине, Пущине, Солнечногорске и Шаховской.

По одному случаю Covid-19 зафиксировали во Власихе, в Кашире, Краснознаменске, Лосино-Петровском округе, Серебряных Прудах, Талдомском округе, Черноголовке и Электрогорске.

По два случая коронавирусной инфекции выявили в Дубне, Зарайске, Лыткарине, Химках, Шатуре и Электростали, по три – в Дзержинском, Егорьевске, Можайском округе, Наро-Фоминском округе, Павловском Посаде и Фрязине, по четыре – в Реутове и Чехове, пять – в Луховицах, восемь – в Жуковском, по девять – в Раменском округе, Серпухове и Щелкове,

По 11 случаев коронавируса зафиксировано за сутки в Долгопрудном, Коломне и Ступине, 12 – в Ивантеевке, 13 – в Рузском округе, 14 – в Богородском округе, 15 – в Воскресенске, 17 – в Орехово-Зуевском округе, 23 – Королеве, 24 – в Домодедове, по 25 – в Дмитровском округе и Подольске, 33 – в Мытищах, 35 – в Красногорске, 43 – в Сергиево-Посадском округе, 46 – в Люберцах, 48 – в Пушкине, 58 – в Ленинском округе.

Лидерами по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки стали Балашиха – 100, Одинцовский округ – 74 новых случая.

С начала пандемии в Московской области выявили 262 937 случаев заболевания. Скончались 6040 человек, выздоровел 215 561 пациент.