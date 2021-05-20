РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 мая. Глава Котельников Сергей Жигалкин поручил после рейда обновить дорожное покрытие на ряде улиц округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жигалкин проверил состояние дорог по маршруту от 2-го Покровского проезда до микрорайона Ковровый. К нему также присоединились заместитель главы Алексей Воронцов, председатель Ассоциации многоквартирных домов округа Римма Ибрагимова, представители УК, жители микрорайона и профильные сотрудники администрации города.

В администрацию Котельников не раз поступали жалобы от жителей городского округа с просьбой выполнить ямочный ремонт на дорогах и обновить тротуары там, где это требуется.

Жигалкин осмотрел данный участок и отметил неудовлетворительное состояние не только дорожного полотна и тротуаров, но и крылечек домов. Он дал распоряжение сотрудникам дорожного отдела заделать все ямы на маршруте и привести в надлежащий вид разбитые тротуары и крылечки.