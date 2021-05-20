РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже денежных средств и строительных инструментов из машины, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 34-летнего местного жителя о том, что неизвестный около одного из домов на улице Генерала Смирнова проник в его иномарку через незакрытую переднюю дверь. Попав в салон, он похитил личные документы, стройинструменты и банковские карты, с которых впоследствии снял денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила более 29 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее неоднократно судимый 42-летний уроженец Иркутской области. Похищенное имущество изъято.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».