РИАМО - 20 мая. Крайне важно, чтобы пациент осознавал всю важность своего лечения, кроме того, необходимо регулярно проходить диспансеризацию, чтобы предупредить серьезные заболевания, сообщила РИАМО главный врач городской клинической больницы им. Плетнева Ирина Назарова.

По ее словам, в центр амбулаторной онкологической помощи больные поступают или с подозрением на злокачественное новообразование или уже с верифицированным диагнозом по итогам проведенной гастроскопии, колоноскопии или результатам биопсии.

«Самое важное, чтобы пациент понимал, что это в первую очередь важно для него. Донести и внушить ему, что очень многое зависит именно от него, что потерянное время – месяц, два, три или полгода могут сказаться на его здоровье», – сказала Назарова.

Она отметила, что иногда пациенты не приходят к врачам. Это значительно усложняет постановку диагноза и дальнейшее лечение.

«Мы все время говорим, что необходимо регулярно проходить диспансеризацию – приходите, посмотрите, убедитесь, что ничего нет. А если есть подозрение, то правильно будет провести обследование. Это не только снимет лишние сомнения, но и успокоит вас», – подчеркнула эксперт.

Врач отметила, что самое главное – это мотивация пациентов сохранить свое здоровье. ​