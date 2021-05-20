РИАМО - 20 мая. Крайне важно, чтобы пациент осознавал всю важность своего лечения, кроме того, необходимо регулярно проходить диспансеризацию, чтобы предупредить серьезные заболевания, сообщила РИАМО главный врач городской клинической больницы им. Плетнева Ирина Назарова.
По ее словам, в центр амбулаторной онкологической помощи больные поступают или с подозрением на злокачественное новообразование или уже с верифицированным диагнозом по итогам проведенной гастроскопии, колоноскопии или результатам биопсии.
Она отметила, что иногда пациенты не приходят к врачам. Это значительно усложняет постановку диагноза и дальнейшее лечение.
«Мы все время говорим, что необходимо регулярно проходить диспансеризацию – приходите, посмотрите, убедитесь, что ничего нет. А если есть подозрение, то правильно будет провести обследование. Это не только снимет лишние сомнения, но и успокоит вас», – подчеркнула эксперт.
Врач отметила, что самое главное – это мотивация пациентов сохранить свое здоровье.
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