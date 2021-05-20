РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мая. В четверг в городском округе Мытищи состоялось совещание в рамках Дня ЖКХ, на котором обсудили тему вывоза и сбора твердых коммунальных отходов, сообщается на сайте администрации горокруга.

На встрече присутствовали представители администрации Мытищ, руководители территориальных управлений и управляющих компаний. Обсудили вопросы по вывозу мусора и срыву графиков по отдельным адресам на территории округа.

На заседании был заслушан доклад регионального оператора об итогах проделанной работы. Продолжаются мероприятия по погашению дебиторской задолженности.