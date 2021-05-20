РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. В подмосковном Подольске определили победителей и призеров студенческой универсиады по мини-футболу, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В СК «Труд» 19 мая на тренировочных полях состоялись соревнования по мини-футболу среди юношей и девушек в рамках универсиады среди студентов средне-профессионального и высшего образования Подольска.

В упорной борьбе среди юношей I место занял Подольский социально-спортивный колледж, II место - Подольский колледж имени Никулина (СП-2), III место - АНО ПО МОКИТ. Среди девушек I место занял тоже Подольский социально-спортивный колледж, II место - АНО ПО МОКИТ, а III место - Подольский колледж имени Никулина (ОП-1).