РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. На съездах на улицу Володарского в подмосковном Подольске установят знаки «Тупик», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Комитету по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа было поручено провести работы по установке дорожных знаков 6.8.1 «Тупик» при съезде с улицы Кирова и съезде с улицы Свердлова на улицу Володарского.

Также по результатам заседания комиссии городского округа по обеспечению безопасности дорожного движения было принято решение об установке декоративных вазонов между домом №3 по улице Кирова и домом №4А по улице Свердлова.