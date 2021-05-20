РИАМО - 20 мая. Столичные следователи возбудили уголовное дело после наезда водителя ВАЗ на девочку, катавшуюся на самокате, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел во дворе дома на Болотниковской улице в Москве. Мужчина за рулем «Жигулей» наехал на девочку на самокате, которая не остановилась перед дорогой.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», – сказала Иванова.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь.

Следователи уже допросили водителя, обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.