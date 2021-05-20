РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Рабочие приступят к достройке детсада-долгостроя на Колхозной улице Подольска в июле текущего года, всего к 2025 году в округе откроются 5 детских садов общей численностью на 1160 мест, сообщил во время отчета глава округа Николай Пестов.

В концертном зале администрации округа в четверг Пестов выступил с отчетом по итогам социально-экономического развития Подольска в 2020 году, а также с планами на 2021 год. Одна из тем его выступления коснулась детских садов. В частности, долгостроя на Колхозной улице в микрорайоне Красная горка.

«В Подольске с 2022 по 2025 годы планируется строительство еще 5 детских садов, где появятся в общей сложности 1 160 мест. В июле текущего года возобновится строительство детского сада (долгостроя) на 340 мест в микрорайоне Красная горка на улице Колхозной. Ввод в эксплуатацию запланирован в сентябре 2022 года», - сказал Пестов.

Помимо этого, детские сады будут построены на улице Школьной, дом 21А в микрорайоне Климовск (на 240 мест, ввод в 2023 году), на улице Ленина в микрорайоне Климовск (на 190 мест, ввод в 2023 году), на Электромонтажном проезде, дом 3 (на 140 мест, ввод в 2025 году) и на улице Вокзальной, дом 5А (на 250 мест, ввод в 2025 году).

Глава отметил, что также в округе будут открыты три детских мини-сада на 100 мест: на улицах Быковской, 9, Профсоюзной, 8 и Бородинском бульваре, 9.