РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. В подмосковном Подольске с начала пандемии коронавируса скончались более 600 инфицированных, сообщил во время отчета глава округа Николай Пестов.

В концертном зале администрации округа в четверг Пестов выступил с отчетом по итогам социально-экономического развития Подольска в 2020 году.

Так, в настоящее время Подольск входит в пятерку сильнейших муниципалитетов по ряду значимых социально-экономических показателей. Доходы бюджета в прошедшем году составили 16,8 млрд рублей. Это больше на 3 млрд рублей, чем по показателям 2019 года. Крупнейшими налогоплательщиками являются предприятия «ЗиО-Подольск», МУП «Водоканал», АО «ЦНИИТОЧМАШ», ЗО «ЗИО-Здоровье» и другие.

За 2020 год было создано 3 985 рабочих мест. С 2016 по 2020 – 18 799 рабочих мест. Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях округа составляет 65 189 рублей.

Пестов отметил, что в 2020 году проводилась большая работа по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Всего в настоящее время привито 41,5 тыс. человек. Из них более 11 тыс. – жители старше 60 лет. С начала пандемии в округе заболели коронавирусом более 10,8 тыс. человек. Выздоровели 9 778 человек. Умерли - 639, а 352 - продолжают лечение. Для борьбы с коронавирусной инфекцией увеличили коечный фонд в инфекционных отделениях в 3 раза. В стационарах было пролечено 7 210 пациентов. Было обслужено более 180 тыс. вызовов неотложной помощи», – добавил Пестов.