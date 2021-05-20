РИАМО - 20 мая. Штормовая погода обрушилась на Москву. В городе ливень, молнии, сильный ветер, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На юг столицы обрушилось мощное грозовое облако, которое сопровождается интенсивным ливневым дождем, шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с», - сказал Тишковец в видео, опубликованном в его Instagram-аккаунте.

Он отметил, что на небе сверкают молнии. Грозовое облако смещается на север города и скоро будет в центре мегаполиса.

Синоптик предупредил, что из-за шквалистого ветра возможно падение деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее МЧС предупредило горожан о грозе и ливнях в Москве. Жителям столицы рекомендовали быть острожными в непогоду.

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