РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 мая. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в рамках партпроекта «Здоровое будущее» с рабочим визитом посетил поликлинику №3, в основном здании медучреждения до 2022 года проведут капремонт и возведут модульную пристройку, сообщили в пресс-службе парламентария.

Ефимов вместе с депутатами совета депутатов Андреем Холодом и Михаилом Антиповым осмотрел врачебные кабинеты, территорию учреждения и встретился с коллективом поликлиники. Он отметил, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева медучреждение включено в госпрограмму «Здравоохранение Подмосковья».

«В основном здании поликлиники будет проведен капитальный ремонт. На существующей территории поликлиники возведут модульную пристройку для расширения площадей и организации комфортной работы врачей и пребывания пациентов. Проект проходит экспертизу», - сказал Ефимов.

Он добавил, что работы рассчитаны до 2022 года.

По словам Антипова, поликлиника обслуживает более 20 тыс. жителей микрорайона, из них почти 5 тыс. - дети.

«Педиатрическое отделение расположено в приспособленном помещении. Население микрорайона растет за счет новой застройки, увеличивается и нагрузка на врачей поликлиники», - подчеркнул Антипов.

Ефимов попросил коллег-депутатов проинформировать жителей о перераспределении посетителей в другие поликлиники с началом работ.