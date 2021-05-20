РИАМО - 20 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в последнее время все чаще сталкивается с попытками оболгать ее историю и пересмотреть роль Красной армии в победе над нацизмом, передает Федеральное агентство новостей.

По словам главы государства, чем сильнее становится России, тем больше некоторые страны пытаюсь дискредитировать ее роль во Второй мировой войне.

Президент добавил, что этой работой занимаются «русофобы» и «нечистоплотные политики», чтобы ослабить РФ.

«Подчас оболгать и извратить то, что дорого людям, на чем воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан», – подчеркнул Путин.

Число участников военных событий уменьшается с каждым годом. Нынешнее поколение обязано сохранить историю их героических действий в военные годы, заключил президент России.